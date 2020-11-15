حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 53.7 مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" حول العالم 53 مليونا و693 ألفا و587 حالة حتى مساء أمس.

وتسبب الفيروس - وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء - في وفاة مليون و307 آلاف و501 شخص. وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك.