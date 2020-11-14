العراق: بغداد مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تهديد

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية أن منطقة حزام بغداد مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تهديد على العاصمة. وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي إن قوات الجيش والاستخبارات والاستطلاع وأجهزتها وكاميرات المراقبة تعمل ليل نهار من أجل تأمين جميع مناطق بغداد وحزامها وأيضاً المناطق الأخرى.

وتعمل قوات الجيش مع وزارة الداخلية على تأمين المدن بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ عام 2003.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، القبض على إرهابي من تنظيم «داعش» في بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان أمس، أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية». وأشارت إلى أن الموقوف عمل آمر مفرزة ما يسمى «قاطع شمال بهرز» في منطقة الدورة ببغداد، لافتةً إلى أنه اعترف أثناء التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. وبينت أنه «تم إيداعه بالتوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

إلى ذلك، ذكرت الشرطة العراقية أن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب 3 آخرون بجروح جراء هجوم لتنظيم «داعش» على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية غربي محافظة كركوك.

وأوضحت مصادر في قيادة شرطة كركوك أن عناصر بتنظيم «داعش» شنت هجوماً على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية أدى إلى مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين بجروح.