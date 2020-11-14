التحالف: الألغام الحوثية تشكل تهديداً لخطوط الملاحة العالمية

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن التحالف العربي في اليمن، العثور على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية، جنوب البحر الأحمر.

وقال الناطق باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن «التحالف اكتشف وأزال ما مجموعه 157 لغماً بحرياً نشرها الحوثيون، عشوائياً»، واعتبر المالكي، أن «الألغام المزالة بمثابة تهديد لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

وفي السياق، قال المالكي، إن قوات التحالف تمكنت فجر أمس، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكانت قوات التحالف قد تمكنت خلال اليومين الماضيين من اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي كانت تستهدف المدنيين.

خسائر فادحة

وفي سياق آخر، تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وبغارات التحالف العربي أمس، في جبهات القتال غربي محافظة مأرب عقب ساعات على كمين محكم وقعت فيه مجاميع تابعة لها. وقالت مصادر عسكرية إن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات الجيش وقبائل «الجدعان»، فيما استعاد الجيش كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة.

وكانت مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي تعرضت أمس الأول، لكمين محكم في «وادي حلحلان» والتباب المحيطة به غربي المحافظة. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش استدرجت مجاميع حوثية في محيط الوادي والمواقع المجاورة له ثم نفذت عملية انقضاض. وأسفرت العملية بحسب المصادر عن مقتل 23 عنصراً حوثياً وأسر 6 آخرين واغتنام طقمين عسكريين بعد أن اشتدت المعارك لوقت محققة توغلاً يصل لأربعة كيلومترات. وفي الأثناء، تمكنت مدفعية الجيش وطيران التحالف من تدمير مدرعتين كما أسقطت الدفاعات 3 طائرات مسيرة كانت تحاول رصد تحركات ومواقع الجيش.

وفي نهم، خاض الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران التحالف العربي معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية على امتداد جبهات المديرية شرق صنعاء.

وقال مصدر عسكري: إن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش ومقاتلي القبائل، خلال معارك أمس، فيما استعاد الجيش كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة. واستهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات مواقع وتعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة في نهم، ضاعفت خسائرهم البشرية ودمرت عدداً من آلياتهم العسكرية.

وفي سياق متصل، نفذ طيران التحالف العربي ضربات أخرى ضمن سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت خطوط إمداد الميليشيات إلى جبهات نهم، كما دمرت مخزناً للأسلحة بـ«محزام الجفرة».

إلى ذلك، لقي 9 عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم، أمس، بينهم قائد ميداني في جبهة «الأربعين» شمال مدينة تعز بنيران الجيش.

وقال مصدر عسكري: إن نيران المدفعية استهدفت عناصر للميليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش في «وادي جديد» بجبهة «الأربعين» مما أدى إلى مصرع 9 من عناصر الميليشيات بينهم القائد الميداني المدعو «أبوقصي». وأضاف العقيد صهيب «أن المدفعية أعطبت مدرعة للميليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار».

قتلى مدنيون

وفي السياق، قتل مدنيان وأصيب اثنان آخران، أمس، بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت ساحة الحرية بحي «الشماسي» وسط مدينة تعز. وذكر مصدر محلي، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات الحوثية سقطت في ساحة الحرية بالقرب من مستشفى الصفوة وأدت إلى مقتل طه عبد الرحمن سالم، وعبده ياسين سعد محمد، وإصابة الأخوين عمار ومحمد عبد الغني قائد، بإصابة بليغة وتم إسعافهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق آخر، شنت الميليشيات الحوثية، أمس، قصفاً مركزاً بعدد من قذائف الدبابات استهدفت فيه منازل المواطنين في بلدة «بتار» الواقعة بين مديريتي قعطبة والحشاء شمال غرب محافظة الضالع. وقال مصدر محلي: «الميليشيات استهدفت منازل المواطنين في بلدة بتار بعدد من قذائف الدبابات أصابت بعض المنازل بشكل مباشر، وإن هذا الاستهداف ليس المرة الأولى فقد سبقها مرات كثيرة»، وأشار المصدر إلى أن هذه الاستهدافات المتكررة للبلدة أجبرت الأهالي على النزوح بعد أن سقط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، وباتت البلدة خالية من الأهالي في حدودها الشمالية نتيجة هذه الاستهدافات.

من جانبه، أكد مصدر في المقاومة الشعبية الرد على هذا التصعيد الحوثي ضد المدنيين بتصعيد النيران على مصادر النيران حتى تم إخراسها.

وأوضح المصدر أنه تم استهداف مصادر نيران العدو في منطقة «داربان» شرقي بلدة «حَبيل يَحيى» بمديرية الحُشاء حيث تتواجد الدبابة التي استهدفت منازل المواطنين في بلدة بتار، فيما تم التعامل نارياً مع تحركات نشطة للحوثيين في اتجاه بلدة «الشَّامِرية» وتجمع لعناصره أسفل «حبيل السَمَاعي». وأضاف أنه تم استهداف تجمعين آخرين لعناصر المليشيات الحوثية في مفرق «بيت الشرجي» وآخر في تبة «راضية» غرب مدينة الفاخر بعدد من القذائف حققت إصابات دقيقة لأهدافها.

اليمن يحذر من مخاطر تلاعب الميليشيات بالمناهج الدراسية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من المخاطر الكارثية على الحاضر والمستقبل لعمليات التلاعب وتحريف المناهج الدراسية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تواصل العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية وتسميم عقول آلاف الأطفال في مناطق سيطرتها بالمعلومات المضللة التي لا تمت للواقع بصلة، وغرس الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية.

وأشار الإرياني إلى خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء ورسالتها النبيلة وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، وانعكاساتها الكارثية على سلامة النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين ومكانتهم المستقبلية بين شعوب ودول المنطقة والعالم.

وطالب من المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للقيام بدورهم إزاء هذه الظاهرة الخطيرة التي تتناقض مع جهود إحلال السلام، وتؤكد مضي ميليشيات الحوثي في مخططها الإنقلابي، وتنذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية لن تقتصر مخاطرهم على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم.