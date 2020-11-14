ترامب «يُلمّح» للهزيمة.. ويظهر وسط أنصاره

واشنطن (وكالات)

مرّ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مظاهرة نظمها مؤيدوه في واشنطن، في دورة واحدة داخل سيارة مدرعة، أمس، فيما ألمح إلى إمكانية مغادرة البيت الأبيض، على رغم من استمرار المعارك القضائية الطويلة للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونزل أنصار ترامب إلى الشوارع لمساندته فيما يردده دون دليل عن حدوث تزوير في الانتخابات. وكان ترامب كتب على موقع «تويتر»: «يمكنني أن أحاول المرور عليهم وتحيتهم».

ولم يحقق ترامب تقدماً يذكر في ساحات المحاكم، وبدأ يعبّر للمرة الأولى عن تشككه بشأن فرص فوزه، وقال للصحفيين: «الوقت سيكشف» من سيكون الرئيس القادم.

وخرجت احتجاجات مؤيدة لترامب في أنحاء الولايات المتحدة، منذ أن أشارت النتائج إلى فوز بايدن بالرئاسة في السابع من نوفمبر، لكنها كانت احتجاجات صغيرة ومحدودة.

وشارك في مظاهرات، أمس، المؤيدة لترامب في واشنطن ومدن أخرى، مزيج من أنصاره وشخصيات يمينية وأعضاء جماعتي «المحافظون على العهد» (أوث كيبرز) و«الأولاد الفخورين» (براود بويز)، في تعبير شعبي عن دعم مسعاه للبقاء في السلطة.

وأطلق المنظمون أسماء عدة على المسيرات من بينها «مسيرة من أجل ترامب» و«أوقفوا السرقة» و«مسيرة المليون ماجا»، وهي كلمة ترمز بالأحرف الأولى لشعار حملة ترامب الانتخابية «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى». وعبر ترامب عن تأييده للمسيرات على «تويتر».

وعزز بايدن فوزه أمس، حيث أظهرت نتائج مركز إديسون للأبحاث أنه فاز في ولاية جورجيا ليرتفع رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، وهو ما يزيد بكثير عن العدد اللازم لنيل الرئاسة، وهو 270 صوتاً، وعن الأصوات التي حصل عليها ترامب، وهي 232 صوتاً.

وقال الفريق القانوني لبايدن في ولاية جورجيا: إنه لا يتوقع أن تؤدي إعادة فرز الأصوات بشكل يدوي في الولاية إلى تغيير نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر.

وأكد محامي الحزب الديمقراطي مارك إلياس، الذي كان يعمل مع الحملة الانتخابية في الولاية، إنه بمجرد اكتمال إعادة الفرز، لن يكون هناك مزيد من الشك حول نتيجة انتخابات الولاية.

وبدا ترامب لوهلة قريباً من الاعتراف باحتمال مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير، وذلك في تصريحات خلال فعالية بالبيت الأبيض.

وقال ترامب في أول تصريحاته العلنية منذ الإعلان عن فوز بايدن بالانتخابات قبل أسبوع: «هذه الإدارة لن تتجه إلى عزل عام، ونأمل مهما يحدث في المستقبل، فمن يعرف أي إدارة ستكون في السلطة؟.. أعتقد أن الوقت سيكشف عن ذلك».

وقال مساعدوه، إنه مع اتضاح صورة النتيجة أكثر، ناقش ترامب مع مستشاريه الفعاليات الإعلامية المحتملة، وضمان ظهوره على الساحة بما يبقيه في دائرة الضوء قبل محاولة محتملة للعودة للبيت الأبيض في 2024.

وقال عدد من مستشاريه إنه يفكر في إطلاق قناة تلفزيونية، أو شركة تواصل اجتماعي لمواجهة من يرى أنهم خانوه، وأعاقوا قدرته على التواصل المباشر مع الشعب الأميركي.

وفي المستقبل القريب، يتوقع أن يخوض ترامب حملة لصالح مرشحين جمهوريين في ولاية جورجيا قبل جولتي إعادة في الخامس من يناير، ستحدد الحزب الذي سيهيمن على مجلس الشيوخ.

وأمام الولايات الأميركية حتى الثامن من ديسمبر للتصديق على الانتخابات، واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذي سيختار الرئيس الجديد رسمياً في الرابع عشر من الشهر.

وأعاق رفض ترامب قبول الهزيمة عملية الانتقال الرسمي للسلطة. فالوكالة الاتحادية التي تقدم التمويل للرئيس المنتخب القادم، وهي إدارة الخدمات العامة، لم تعترف بعد بفوز بايدن، الأمر الذي يحرمه من استخدام المقار الاتحادية ومواردها.

غير أن بايدن الذي اجتمع مع مستشاريه، أمس، في مسقط رأسه بولاية ديلاوير لبحث عملية الانتقال، مضى قدما في العملية، مواصلاً تحديد أولوياته التشريعية ومراجعة سياسات الوكالات الاتحادية واستعداداته لملء آلاف الوظائف في الإدارة الجديدة.

وقالت جين ساكي المستشارة البارزة في فريق الانتقال الخاص ببايدن: «نحن ماضون في عملية الانتقال»، لكنها أكدت أن بايدن ما زال يحتاج إلى «معلومات آنيّة» من إدارة ترامب للتعامل مع جائحة «كورونا» ومسائل الأمن القومي.