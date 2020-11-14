قاضٍ يعلن فوز بايدن

ميتشيجان (وكالات)

رفض القاضي في ولاية ميشيغان الأميركية، تيموثي كيني، طلباً بوقف التصديق على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بأصوات الولاية، كما اعترض على طلب إجراء مراجعة للانتخابات. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن القاضي قوله: إن وقف التصديق على فوز بايدن «سيكون ممارسة غير مسبوقة للنشاط القضائي لهذه المحكمة».

وسمح بإعلان فوز الديمقراطي، جوبايدن، بالولاية. وكان كيني رفض في وقت سابق من الشهر الجاري طلباً مماثلاً لوقف المصادقة على نتائج انتخابات ديترويت.

وفي هذه الأثناء، انسحب محامو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.

وأكدوا أن هذه الخطوة جاءت بعد خلافات حول جدوى الطعون. كما أعربوا عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.