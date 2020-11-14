قالت وزارة الصحة في فرنسا، اليوم السبت، إن الإصابات المؤكدة والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا حادا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وسجلت فرنسا 32095 حالة إصابة بكوفيد-19 بين يومي الجمعة والسبت ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و954599. 
كانت البلاد رصدت، أمس الجمعة، 23794 إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد -19 الناجم عن العدوى بالفيروس.
كما زاد عدد الوفيات 359 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 44246 حتى الآن.