ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في فرنسا

قالت وزارة الصحة في فرنسا، اليوم السبت، إن الإصابات المؤكدة والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا حادا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت فرنسا 32095 حالة إصابة بكوفيد-19 بين يومي الجمعة والسبت ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و954599.

كانت البلاد رصدت، أمس الجمعة، 23794 إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد -19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

كما زاد عدد الوفيات 359 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 44246 حتى الآن.