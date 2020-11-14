قبرص تندد بزيارة أردوغان «المستفزة» إلى مدينة فاروشا

نددت قبرص، اليوم السبت، بالزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة فاروشا في ذكرى تأسيس جمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها سوى تركيا.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في بيان، إن زيارة أردوغان، المقررة غداً الأحد، إلى شمال قبرص ومدينة فاروشا، تمثل «استفزازاً غير مسبوق».

وأضاف أنها «تقوّض جهود الأمين العام للأمم المتحدة للدعوة إلى حوار».

وتابع أناستاسيادس أن مثل هذه التحركات «لا تساهم في خلق مناخ ملائم وإيجابي لاستئناف محادثات الوصول إلى حلّ» للمسألة القبرصية.

وأشار رئيس جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إلى أن «هذه التحركات تثير سخط كل شعب قبرص».

وبقيت منطقة فاروشا، التي كانت توصف بأنها «جوهرة المتوسط»، مقفرة ومحاطة بالأسلاك الشائكة منذ غزو تركيا شمالي جزيرة قبرص عام 1974.

وأعيد فتح فاروشا جزئياً في 8 أكتوبر الماضي، ما أثار انتقادات دولية.

ووقّعت منظمات قبرصية تركية ويونانية عريضة مشتركة تدعو إلى وقف فتح فاروشا «أحاديّاً» وإلغاء زيارة أردوغان.

وجاء في العريضة أن «الطبيعة الاحتفالية لإعادة الفتح الذي جاء على حساب ذكريات سكانها السابقين ومعاناتهم، تؤلم ضميرنا».

ونادى مئات من القبارصة الأتراك بشعارات من قبيل «لا تَدَخل» و«الحرية للجميع» خلال احتجاج على زيارة رجب طيب أردوغان الثلاثاء في شمال العاصمة نيقوسيا.