ترامب يحيّي مؤيديه المتجمعين في واشنطن

حيّا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، مؤيديه المتجمعين في مظاهرة بالعاصمة واشنطن.

واقتصرت زيارة الرئيس لمؤيديه، المتجمعين في أعقاب إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، على دورة واحدة قام بها وهو داخل سيارة مدرعة.

ولوح ترامب لأنصاره من داخل السيارة.

تجمع أنصار الرئيس الجمهوري في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض وهتفوا قائلين "أربع سنوات أخرى!"، و"نريد ترامب!" في إشارة إلى الانتخابات التي جرت يوم 3 نوفمبر الجاري.

كانت مظاهرات عدة نظمت، اليوم السبت، من قبل مؤيدي ترامب حيث وصل صباح اليوم مئات عدة إلى مركز المدينة.

وكان ترامب كتب على موقع تويتر أمس الجمعة "يمكنني أن أحاول المرور عليهم وتحيتهم".

ورفعت حملة ترامب دعاوى قضائية في ولايات عدة متحدثة عن وقوع تزوير أثناء عملية فرز وإحصاء الأصوات.