الأردن: 4750 إصابة جديدة بكورونا و86 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وترفع هذه الحصيلة اليومية مجموع الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 141305 حالات.

وقالت الوزارة، في الموجز الإعلامي اليومي حول وضعية الجائحة، إنها أحصت 86 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1704 حالات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 150 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 16502 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2174443 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع، في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".