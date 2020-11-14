بريطانيا وإيطاليا ترصدان تراجعاً طفيفاً في إصابات «كورونا»

رصدت بريطانيا وإيطاليا، اليوم السبت، تراجعاً طفيفاً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يمكن اعتباره بداية نتائج الإغلاق العام المفروض في البلدين منذ أسابيع.

وسجلت بريطانيا 26860 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم، انخفاضاً من 27301 حالة يوم أمس الجمعة.

على النقيض من ذلك، ارتفع العدد اليومي للوفيات الجديدة بـ«كورونا»، إلى 462 من 376 يوم الجمعة، ليزيد العدد الإجمالي التراكمي للوفيات إلى 51766 في المملكة المتحدة.

وفي إيطاليا، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت 37255 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، انخفاضاً من 40902 يوم أمس الجمعة.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الوفاة المتصلة بكوفيد - 19 بلغت 544 انخفاضا من 550 في اليوم السابق.

وظلت منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا، التي تضم العاصمة المالية ميلانو، هي الأكثر تضرراً من الفيروس، اليوم السبت، حيث سجلت 8129 حالة جديدة مقابل 10634 يوم الجمعة.