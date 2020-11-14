وزير الدفاع الأميركي الجديد للجنود: حان وقت العودة إلى الوطن

أعرب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد كريستوفر ميلر، اليوم السبت، عن نيته تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال، في أول رسالة له إلى القوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الاثنين وزيراً للدفاع بالوكالة «حان وقت العودة إلى الوطن».

وأضاف ميلر أن «جميع الحروب يجب أن تنتهي».

وأكد أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم القاعدة الإرهابي بعد 19 عاماً على هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وأنها «على شفير إلحاق الهزيمة» بالتنظيم المتشدد.

وكتب، في رسالة مؤرخة، أمس الجمعة، لكن نشرت في ساعة مبكرة اليوم السبت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع «كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم».

وأوضح «لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم»، متابعاً أن «إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. واجهنا التحدي. وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن، حان وقت العودة إلى الوطن».

ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود، لكن الإشارة إلى القاعدة تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق، حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعيّن ترامب هذا الضابط السابق في القوات الخاصة الأميركية والخبير في مكافحة الإرهاب، على رأس وزارة الدفاع بعد إقالة مارك إسبر.

ويبذل ترامب جهوداً حثيثة لسحب القوات الأميركية من البلدين منذ توليه الرئاسة قبل أربع سنوات.

وأي سحب للجنود، وفقاً لرسالة الوزير، يجب أن يحصل في غضون 66 يوماً، أي قبل أن يتولى الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن الرئاسة في 20 يناير 2121.