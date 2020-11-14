1,3 مليون وفاة بكورونا و5,5 مليون إصابة عبر العالم

أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1,305,039 شخصاً وأصاب 53 مليونا و492 ألفا و701 حالة في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في ديسمبر 2019 حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة، حتى الساعة 1339 حسب التوقيت العالمي الموحد

وتعافى 34,324,500 شخص من المصابين بالفيروس على الأقل فيما يشهد العالم زيادة جديدة لحالات الإصابة الجديدة مع اقتراب فصل الشتاء.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً مع تسجيلها 244,364 وفاة تليها البرازيل حيث سجلت 164,737 وفاة ثم الهند مع 129,188 وفاة والمكسيك مع 97624 وفاة والمملكة المتحدة مع 51304 وفيات.

واضطرت العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة فرض القيود والحجر المنزلي وإغلاق المتاجر غير الأساسية لمواجهة الموجة الجديدة من التنفشي.

في إيطاليا، يخضع حوالي نصف الإيطاليين اعتباراً من اليوم السبت لتدابير إغلاق جزئي، بعد تصنيف نابولي في "المنطقة الحمراء" مثل توسكانا.

كما أعلنت اليونان، اليوم السبت، أن المستشفيات وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وأغلقت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ودور الحضانة حتى نهاية الشهر الجاري بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.

وفي أوكرانيا، تغلق المحال غير الأساسية، وبينها المطاعم ومراكز التسوق والصالات الرياضية، لثلاث عطلات نهاية الأسبوع بدءاً من السبت.

في البرتغال، تسري حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة 23,00 في أيام الأسبوع ومن الساعة 13,00 يومي السبت والأحد، لغاية 23 نوفمبر الجاري على الأقل.

في فرنسا، سيتعين "التعايش مع الفيروس على المدى الطويل"، وفق رئيس الوزراء جان كاستيكس الذي صرح في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، اليوم السبت، أنه يعمل على وضع "قواعد" للبلاد حتى التوصل إلى لقاح.

في لبنان، بدأت فجر السبت إجراءات إقفال عام جديد لمدة أسبوعين على الأقل، لمواجهة الارتفاع الهائل في الإصابات بالفيروس الذي أرخى تفشيه بتداعيات ثقيلة على المستشفيات التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية والعجز عن استقبال مرضى جدد وسط امتلاء أسرّة العناية الفائقة.

ودعا رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الذي أعاد فتح المدارس العامة في نهاية سبتمبر بنظام هجين، أولياء أمور التلاميذ إلى "الاستعداد" لإعادة إغلاقها الاثنين.

وشهد معدل الإصابات ارتفاعاً يومياً في نيويورك التي كانت أكثر المدن الأميركية تضرراً بالفيروس خلال الموجة الأولى التي اجتاحت البلاد في الربيع.

وفي اليابان، ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 1731 حالة، اليوم السبت، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لليوم الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات حكومة مدينة طوكيو أن المدينة سجلت، اليوم، 352 إصابة أي أكثر من 300 حالة لليوم الرابع على التوالي.