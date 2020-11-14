اليابان: زيادة قياسية في إصابات «كورونا» لليوم الثالث على التوالي

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في اليابان إلى 1731 حالة، اليوم السبت، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لليوم الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات حكومة مدينة طوكيو أن المدينة سجلت، اليوم، 352 إصابة أي أكثر من 300 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وقال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، أمس الجمعة، إن البلاد في غنى عن فرض حالة طوارئ أخرى للتصدي للجائحة على الرغم من أنها تشهد إصابات يومية بأعداد قياسية مع بدء الطقس البارد.

كانت الحكومة قد فرضت حالة الطوارئ في أبريل للتصدي للموجة الأولى من تفشي الفيروس ورفعتها في أواخر الشهر التالي.

وتتجه اليابان إلى تخفيف القيود لتعزيز الاقتصاد من خلال أنشطة مثل الترويج للسياحة الداخلية والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو في العام المقبل.