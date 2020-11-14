السعودية ترصد 349 إصابة جديدة كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها رصدت 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 352 ألفاً و950 حالة منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حول مستجدات الوباء، إلى تسجيل 379 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 339 ألفاً و949.

كما أحصت الوزارة 16 حالة وفاة جديدة، وهو ما يرفع مجموع الوفيات في المملكة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، إلى 5641 حالة.