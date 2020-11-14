بولندا تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات «كورونا»

سجلت بولندا، اليوم السبت، 548 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في غضون أربع وعشرين ساعة الماضية.

وهذه أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد بمرض كوفيد - 19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

بحصيلة اليوم، تجاوز عدد الوفيات عشرة آلاف.

ومازال عدد حالات الإصابة اليومية مرتفع، حيث تأكدت حوالي 25 ألفاً و600 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصحة البولندية.

وأكدت بولندا، حتى الآن، أكثر من 691 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس عشرة آلاف و45 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة حوالي 400 ألف حالة، فيما يتلقى أكثر من 22 ألف و300 مريض العلاج في المستشفيات في البلاد.

وفرض إغلاق جزئي في بولندا منذ مطلع الأسبوع الماضي في محاولة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الفيروس.