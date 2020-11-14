روسيا تسجل 22702 إصابة بفيروس كورونا



في قفزة غير مسبوقة، وثانية على التوالي، سجلت روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 22702 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 21983 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.2% لدى من المرضى الجدد، بحسب قناة «آر تي العربية»، وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو (6427 إصابة) وسان بطرسبورج (1852 إصابة).

وتخطى بذلك عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلت في موسكو منذ بداية الجائحة، عتبة النصف مليون وبلغ 503943 إصابة، بما في ذلك 7712 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد19-» في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 391 حالة وفاة، مقابل 411 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2%خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصبح مليون و903253 إصابة مؤكدة منها 32834 حالة وفاة و444890 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ3685 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 18626 مريضاً للشفاء من «كوفيد19-» خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي المتعافين في روسيا المليون و425 ألفاً و529.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 67.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس (601 ألف منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 452 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وعلى خلفية تفشي كورونا بوتيرة غير مسبوقة في روسيا مع بداية فصل الصيف، تسعى السلطات إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء حتى نهاية العام الجاري.



