طوكيو تسجل أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بكورونا

ذكرت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو أن المسؤولين أكدوا 352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم السبت.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه»، اليوم السبت: إنه اليوم الرابع على التوالي، الذي تتجاوز فيه الحصيلة اليومية 300.

وارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة بواقع 2 ليصل إلى 41 شخصاً، وهو أعلى رقم منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ في مايو الماضي.

وأضاف المسؤولون أن أعمار المصابين الجدد تتراوح بين أقل من عشرة إلى أكثر من 90 عاماً.

ويصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في طوكيو الآن 34 ألفاً و496

ومن جهة أخرى، قال توشيو ناكاجاوا، رئيس الرابطة الطبية باليابان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي: إن ارتفاع حالات الإصابة «يمكن اعتباره موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا».

وكانت اليابان قد أنهت حالة الطوارئ التي استمرت شهراً في معظم مقاطعاتها الـ47 في منتصف مايو الماضي، وشهدت البلاد موجة ثانية من الفيروس في أغسطس الماضي.



