التشيك تسجل 7357 إصابة جديدة بكورونا



أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم السبت، أن البلاد سجلت 7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، مع استمرار انخفاض الحصيلة اليومية لأعداد المصابين مقارنة مع ذروتها في الآونة الأخيرة، بفضل تشديد إجراءات مكافحة العدوى منذ أسابيع.

كما سجلت الوزارة اليوم 171 وفاة جديدة بالفيروس، بينهم 104 حالات يوم الجمعة ليرتفع الإجمالي إلى 5926، مما يمثل زيادة بعشرة أمثال عما كان عليه في 25 سبتمبر.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في التشيك منذ بدء الجائحة 454030 مصاباً.