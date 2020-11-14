الأمن الأردني يلقي القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية



ألقت أجهزة الأمن الأردنية القبض على خمسة أشخاص في مناطق عجلون والكرك ومادبا والرويشد، وبحوزتهم سبعة أسلحة نارية، أحدها أتوماتيكي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله: إن فرق التحقيق، ومن خلال متابعتها لضبط مطلقي العيارات النارية، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أشخاص، اثنان منهم في محافظة عجلون، والباقون في مناطق الكرك ومادبا والرويشد، وضبط بحوزتهم سبعة أسلحة نارية.

وأضاف أنه ثبت إطلاق ثلاثة منهم أعيرة نارية في مقرات ومواكب مرشحين فائزين.