إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 1.46 مليون

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.46 مليون حالة، اليوم السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 40 ألفاً و769 حتى صباح اليوم، في حين استقر عدد المتعافين من مرض «كوفيد19-» الناجم عن الإصابة بكورونا عند 150 ألفاً و376 مصاباً.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعاً.