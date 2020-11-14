إصابات كورونا في سويسرا 257 ألفاً و135

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 257 ألفاً و135 حالة، اليوم السبت، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 3315، واستقر عدد المتعافين من مرض «كوفيد-19»، الذي يسببه الفيروس عند 141 ألفاً من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل 37 أسبوعاً.