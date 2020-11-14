إصابات كورونا في هولندا تصل إلى 443 ألفاً و533

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 443 ألفاً و533 حالة، اليوم السبت، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض «كوفيد-19»، الذي يسببه الفيروس وصل إلى 8430، في حين تعافى من المرض حتى الآن 6410 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعاً.