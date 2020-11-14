باكستان تسجل 2165 حالة إصابة جديدة بكورونا



سجلت باكستان اليوم السبت 17 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7109 حالات وفاة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2165 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 354 ألفاً و461، حسبما ذكرت صحيفة «نيشن» الباكستانية اليوم السبت.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و881 ألفاً و640 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، و34 ألفاً و535 في الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 322 ألفاً و414 مريضاً في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1316 مريضاً في حالة حرجة.