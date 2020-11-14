إرجاء إقلاع مركبة «سبايس اكس» إلى الأحد

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إرجاء مهمة مأهولة لمركبة «كرو دراغون» من صنع «سبايس اكس» إلى محطة الفضاء الدولية كانت مقررة السبت، إلى اليوم التالي بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الناسا جيم برايندستاين: «بسبب الرياح القوية، قررت الناسا وسبايس اكس إطلاق مهمة »كرو 1«، التي تنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية الأحد، عند الساعة 00.27 بتوقيت غرينيتش.

وتشكل رحلة الأحد بداية مهمات روتينية لشركة «سبايس اكس»، بعد تجربة ناجحة في نهاية الربيع.

ويتألّف طاقم المهمة من الأميركيين مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوشي.

ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة الاثنين قرابة الساعة الحادية عشرة.

وتصبح مركبات «دراغون» بفضل هذه الرحلة وسيلة النقل المفضّلة للناسا بانتظار إنجاز مركبة «ستارلاينر» من صنع «بوينغ»، التي واجهت مشكلات كبيرة خلال التجارب، والتي لا يتوقّع أن تكون جاهزة قبل العام المقبل.

ويتعزّز مع هذه المهمة دور «سبايس اكس» كأحد أهمّ مزوّدي الخدمات لوكالة الفضاء الأميركية.

وتشغّل «سبايس اكس» منذ العام 2012 رحلات لتزويد المحطة الفضائية الإمدادات مع نسخة من «دراغون» مخصصة لنقل المؤن والأجهزة.



