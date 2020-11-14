زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مدينة كويتا الباكستانية





ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت مدينة كويتا الواقعة جنوب غرب باكستان، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 38 كيلومتراً شمال شرق مدينة كويتا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن سكان مقاطعتي «بيشين» و«هارناي» وأجزاء أخرى من إقليم بلوشستان شعروا بالهزة الأرضية، مشيرة إلى أن سكان مدينة كويتا خرجوا إلى الشوارع والطرقات في حالة ذعر، بعد أن ضرب الزلزال المدينة.