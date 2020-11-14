مجلس الشيوخ الفرنسي يضاعف إجازة الأبوة إلى 28 يوماً

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة مساء الجمعة على مضاعفة إجازة الأبوة للآباء الجدد من 14 يوما إلى 28 يوما، من بينها سبعة أيام إجازة إلزامية.

وتم تمرير القانون الرئيسي لميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2021 بأغلبية 341 صوتاً مقابل رفض صوتين وامتناع عضو واحد عن التصويت.

يذكر أن القانون، الذي وصفه وزير الدولة لشؤون حماية الطفل أدريان تاكيه قبل التصويت بأنه "إصلاح تاريخي"، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويتعين على مجلس الشيوخ إكمال فحص بقية ميزانية الضمان الاجتماعي اليوم السبت ومن المقرر أن يصوت على النص بأكمله يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفادت الوكالة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في سبتمبر إن هذا الإجراء "أولاً وقبل كل شيء خطوة لصالح المساواة بين المرأة والرجل".

وأضاف آنذاك "عندما يصل طفل إلى العالم، لا يوجد سبب يجعل الأم وحدها هي التي تعتني به".