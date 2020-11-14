سلوفاكيا تلزم القادمين من الخارج بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا

قررت سلوفاكيا مطالبة الوافدين إليها من معظم دول الاتحاد الأوروبي تقديم اختبار سلبي لتفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار) الخاص بفيروس كورونا المستجد اعتباراً من الاثنين القادم.

وأعلنت هيئة الصحة في البلاد، أمس الجمعة، أن الاختبار يجب أن يكون قد تم إجراؤه قبل مدة لا تزيد عن 72 ساعة.

وتنطبق القاعدة الجديدة على كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلندا واليونان، اللتين تم وضعهما في قائمة من 10 دول تعتبر منخفضة الخطورة، إلى جانب الصين واليابان.

وهناك استثناءات من الاختبارات الإلزامية، وتشمل الركاب الذين لا يبعد مكان عملهم وإقامتهم أكثر من 30 كيلومتراً عن المعبر الحدودي التالي، وكذلك الطلاب والرياضيين المحترفين.