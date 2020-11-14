مصر تسجل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الجمعة تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، فضلاً عن 12 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 110 آلاف و319 حالة إصابة كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6429 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج 87 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100 ألف و847 حالة.