"قوات التحالف" تدمر طائرة حوثية "مفخخة" أطلقت باتجاه السعودية

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العميد الركن تركي المالكي المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح، اليوم السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.