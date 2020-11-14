الشرطة الإيطالية تعتقل أحد زعماء المافيا

قالت الشرطة الإيطالية أمس الجمعة إنها اعتقلت دومينيكو بيلوكو، العضو البارز في عائلة بارزة في مافيا ندرانجيتا القوية.

وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية إن بيلوكو كان يختبئ في منزل بإحدى المزارع في مونجيانا (50 كيلومترا) جنوب غربي كاتانزارو في منطقة كالابريا الجنوبية. وعند اعتقاله، كان الرجل (44 عاما) يحمل وثائق هوية مزورة.

يذكر أن بيلوكو، العضو البارز في عائلة الجريمة التي تحمل الاسم نفسه، كان مطلوبا لصلته بالمافيا وتهريب المخدرات. وكانت السلطات الإيطالية تبحث عنه منذ عام.

وتعد عائلة بيلوكو جزءا من مافيا ندرانجيتا، إحدى أقوى الجماعات الإجرامية في العالم، وهي توجد في بلدة روسارنو في كالابريا والتي تضم أكواخ سيئة السمعة يسكنها عمال مهاجرون ولاجئون غير نظاميين.

وتنحدر ندرانجيتا من منطقة كالابريا الجنوبية الفقيرة وقد تجاوزت كوزا نوسترا في صقلية لتصبح أكبر مافيا في العالم، وهي منظمة سرية للغاية ويرتبط أفرادها بصلات عائلية وثيقة.