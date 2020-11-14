كوريا الجنوبية تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية حاجز الـ200 مجدداً بعد 73 يوما من تسجيل (267 إصابة) يوم 2 سبتمبر .

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28 ألفاً و338 إصابة.

وأفادت الوكالة بأنه من بين حالات الإصابة الجديدة، هناك 166 حالة إصابة محلية و39 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت أن السبب الرئيسي وراء الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة يرجع إلى حالات عدوى جماعية متفرقة في أماكن العمل ومدارس ومقاهي وتجمعات شخصية مختلفة، بالإضافة إلى المؤسسات الطبية ودور رعاية المسنين.