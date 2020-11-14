الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعاً من ثماني حالات عن اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 10 إصابات جديدة بلا أعراض، نزولا من 15 من اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ"كوفيد-19" 86325 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.