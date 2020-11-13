بايدن يعزز فوزه.. ومستشاره يوصي بـ«الإغلاق» لمواجهة «كورونا»

واشنطن (وكالات)

شدد مسؤولون أميركيون على عدم وجود أدلة على حدوث أي عمليات تزوير لبطاقات الاقتراع أو نظام فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية، في وقت اتّهم فيه عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الجمهوريين الرافضين للاعتراف بفوز جو بايدن في الاقتراع بـ«تسميم الديمقراطية».

وجاءت التأكيدات بعد ساعات على إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر تغريدات أصرّ فيها على أن نظام فرز الأصوات «حذف» 2.7 مليون صوت كانت لصالحه على مستوى البلاد.

وعزز بايدن الذي يتقدّم بفارق أكثر من خمسة ملايين صوت في التصويت الشعبي، انتصاره عبر فوزه في ولاية أريزونا، بحسب شبكات إعلامية أميركية، وهي أول مرّة يصوّت فيها غالبية سكان الولاية للديموقراطيين منذ عام 1996.

وبفوزه في أريزونا، يتقدّم بايدن بحصوله على 290 مقابل 217 لترامب من أصوات الهيئة الناخبة. ويحتاج الوصول إلى البيت الأبيض الفوز بـ270 صوتاً في الهيئة الناخبة.

وفي حين لا يزال معظم النواب الجمهوريين يرفضون الإقرار بفوز بايدن، اتّهمهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس بـ«نكران الواقع».

وقال: «بدلاً من العمل على إعادة توحيد البلاد لنتمكّن من مواجهة عدوّنا المشترك «كوفيد-19»، ينشر الجمهوريون في الكونجرس نظريات المؤامرة وينكرون الواقع ويسممون ديموقراطيتنا».

وفي هذه الأثناء، رفض مسؤولون عن الانتخابات، فدراليون وعلى مستوى الولايات، في بيان، حديث ترامب عن وجود عملية تزوير قائلين: «إن انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي».

وصدر البيان عن «مجلس تنسيق البنية التحتية الحكومية للانتخابات»، وهي مجموعة منضوية في هيئة أمن الانتخابات الفدرالية الأساسية: «وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية».

وأفاد البيان: «لا يوجد أي دليل على أن نظام التصويت حذف أو أضاع أصواتاً أو بدّلها أو تم تقويضه بأي وجه من الوجوه».

وأضاف: «بينما ندرك أن هناك العديد من الادعاءات التي لا أساس لها والتضليل بشأن عمليتنا الانتخابية، يمكننا التأكيد بأننا نثق لأعلى درجة في أمن ونزاهة انتخاباتنا، وعليكم أن تكونوا كذلك أيضاً».

ووقّع البيان رؤساء «الرابطة الوطنية لمدراء انتخابات الولايات» و«الرابطة الوطنية لوزراء شؤون الولايات الخارجية»، وهم المسؤولون الذين يديرون الانتخابات على مستوى الولايات، إضافة إلى رئيس «اللجنة المساعدة في الانتخابات الأميركية».

ووقف نواب جمهوريون على غرار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى جانب ترامب في رفضه التسليم للهزيمة ودعماً للدعاوى القانونية التي رفعها في المحاكم ضد النتيجة.

بدورها، طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمهوريين بوقف ما وصفته بـ«السيرك السخيف» والالتفات إلى مكافحة الوباء.

ويشير بعض الخبراء السياسيين إلى أن الجمهوريين يتبعون هذه الاستراتيجية، ربما كوسيلة لتعزيز قاعدة ترامب الشعبية قبيل انتخابات تكميلية لمجلس الشيوخ في جورجيا من شأنها أن تحدد الحزب الذي سيهيمن على المجلس.

وفي الأثناء، حذّر 161 مسؤولاً سابقاً عن الأمن القومي، عمل بعضهم مع ترامب، من أن مواصلة الإدارة الحالية تأجيل اعترافها بفوز بايدن يشكل «خطراً جدّياً على الأمن القومي».

وحضّت المجموعة التي تشمل وزير الدفاع الأسبق تشاك هيغل ومدير مجلس الأمن القومي الأسبق في عهد ترامب جاويد علي، مسؤولة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي على الاعتراف ببايدن كالرئيس المنتخب.

وما لم تعترف إدارة الخدمات العامة بالرئيس المنتخب، فلا يمكن أن يحصل بايدن وفريقه على التمويل الذي يسمح بانتقال السلطة وغير ذلك من الموارد، بما فيها الوصول إلى الإيجازات الاستخباراتية. لكن مورفي رفضت حتى الآن تغيير موقفها.

وفي غضون ذلك، أوصى مايكل أوسترهولم، مستشار بايدن لمكافحة فيروس كورونا بإغلاق البلاد لفترة من 4 إلى 6 أسابيع من أجل السيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

وشدد «أوسترهولم»، في توصيته، على ضرورة دفع الأجور طيلة تلك الفترة للعاملين لتعويضهم عن الخسائر المادية، مشيراً إلى أن الإغلاق خلال تلك الفترة سيساعد بشكل كبير في السيطرة على تفشي الفيروس وتعافي الاقتصاد.

وقال: «بينما ينتظر العالم لقاحاً، يمكن أن يؤدي الإغلاق على مستوى البلاد إلى تقليل عدد حالات الإصابة الجديدة والاستشفاء إلى مستويات يمكن التحكم فيها»، لافتًا إلى أن «الحكومة يمكن أن تقترض ما يكفي لتغطية حزمة المساعدات المالية للأفراد والحكومات المحلية أثناء الإغلاق».