البيت الأبيض يتأهب لولاية ثانية لترامب!

واشنطن (وكالات)

كشف مستشار اقتصادي للرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن البيت الأبيض يستعد لولاية ثانية لدونالد ترامب، الذي يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية.

وقال بيتر نافارو، أحد مستشاري ترامب الاقتصاديين لمحطة «فوكس بيزنيس»: «في البيت الأبيض نواصل العمل كما لو أننا بصدد ولاية ثانية لترامب».

وأضاف: «من المهم جداً أن ندرك أننا نريد بطاقات اقتراع يمكن التحقق منها، وعملية اقتراعية قانونية، وتحقيقاً حول العدد المتزايد من شكاوى التزوير تقدم بها شهود وقّعوا إفادات خطية بعد أداء القسم».

ويرفض ترامب حتى الآن الإقرار بهزيمته بعد أسبوع تقريباً على إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز الديمقراطي جو بايدن بها استناداً إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.