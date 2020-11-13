خريطة طريق أوروبية لاحتواء التطرف

بروكسل (وكالات)

اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، على خريطة طريق مشتركة تتضمن العديد من البنود التي تتعلق بشؤون الأمن والاندماج ومراقبة الحدود، بهدف احتواء التطرف في دولهم.

وأعرب الوزراء، خلال اجتماعهم أمس، عن صدمتهم بشدة من الهجمات الإرهابية المروعة في أوروبا، وأدانوا هذه الأعمال البربرية بأقوى العبارات الممكنة.

وقال الوزراء: «إنهم سيواصلون بذل جهودهم المشتركة ضد الإرهاب بتصميم»، مضيفين: «لن نتنازل بأي حال من الأحوال عن إيماننا المشترك بكرامة الإنسان والتسامح والديمقراطية والعدالة والحرية، بما في ذلك حرية التعبير».

وتابع الوزراء: «بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود للشبكات الإرهابية، يمكننا أن نرى بوضوح إلى أي مدى تعتبر الإجراءات على المستوى الأوروبي مهمة وضرورية».

وأكد الوزراء الأوروبيون تصميمهم على بذل كل ما في وسعهم لمواجهة هذا الإرهاب الهمجي بشكل شامل، بكل الوسائل المتاحة، مع الحفاظ بشكل كامل على جميع الضمانات بموجب سيادة القانون وكذلك الحريات الأساسية. وقال بيان الوزراء في ما يخص مجال الحرية الدينية: «سلكت أوروبا طريقاً صعباً ومؤلماً لتبني مبدأ الحرية الدينية وحرية الوجدان والدين تعني حرية اتباع أو عدم اتباع دين». وأضاف: «نطلب الاحترام المتبادل، بما في ذلك داخل المجتمعات الدينية.. احترام الأشخاص ذوي الرؤى العلمانية للعالم».

وأكدوا على الالتزام بحماية التعبير الديني في أوروبا، الذي يتسم بالسلمية والاحترام للقوانين التي اعتمدتها الدول الأعضاء، وينطبق بالتساوي على جميع الأديان.