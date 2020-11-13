الحزب الحاكم في ميانمار يفوز بأغلبية مطلقة

رانغون (وكالات)

حصد الحزب الحاكم في ميانمار، بزعامة أونغ سان سو تشي، أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية، حسبما أظهرت نتائج رسمية، أمس.

وكان حزب سو تشي «الرابطة الوطنية للديموقراطية» أعلن أنه حقق انتصاراً ساحقاً بحسب أرقامه، وهو ما دفع بمناصريه للنزول إلى الشارع للاحتفال.

لكن الأرقام الرسمية ما تزال ترد بعد خمسة أيام على الاقتراع، وهو الثاني من نوعه منذ 2011، السنة التي شهدت حلّ المجلس العسكري، بعد حكم استمر نصف قرن.

وأظهرت الأرقام التي أعلنتها لجنة الانتخابات، أمس، فوز حزب «الرابطة الوطنية للديموقراطية» بـ 368 مقعداً، أي أكثر من 50 في المئة من مقاعد البرلمان، حتى مع احتساب ربع المقاعد المخصصة للجيش بموجب الدستور. والحزب في طريقه لتخطي فوزه الكاسح في 2015.

وقال المتحدث باسم الرابطة الوطنية للديموقراطية ميو نيونت: «واضح أن الناس أدركوا الحاجة ليحصل الحزب على أصوات كافية تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده»، لافتاً إلى أن من شأن ذلك أن يساعد في «تقليل النزاع السياسي».

ومني الحزب المعارض الرئيسي، «اتحاد التضامن والتنمية» المتحالف مع الجيش، بهزيمة في أنحاء البلاد مع فوزه بـ 25 مقعداً فقط بحلول أمس.

ويعتبر الحزب أن الانتخابات لم تكن عادلة، ويطالب بإقالة أعضاء مفوضية الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة. وحتى في حال رفض بعض النتائج، فإن «الفوز الكاسح للرابطة الوطنية الديمقراطية كبير لدرجة أن ذلك لن يغير النتيجة العامة» بحسب ريتشارد هورسي من مجموعة الأزمات الدولية.

وهنأت كل من اليابان والهند وسنغافورة سو تشي وحزبها على الفوز.

ويرى مراقبون على نطاق واسع أن الاقتراع جرى بسلاسة في يوم الانتخاب، رغم توقعات بمشاركة منخفضة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي تواصل غير مسبوق بين الخصوم، طالبت مجموعة «جيش أراكان» الحكومة والجيش بإجراء انتخابات فرعية في أقرب وقت، في مناطق ألغي فيها الاقتراع، وذلك في بيان رحب به الجيش.