روسيا تناقش مشاركة أممية في «قرة باغ»

موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية في قرة باغ، معرباً عن أمله في أن أوضاع الإقليم لن توصف بعد الآن بالـ«نزاع» بعد الاتفاقات بين باكو ويريفان وموسكو.

وقال بوتين، في اجتماع حكومي عقده، أمس، حول قضية قرة باغ، إن البيان المشترك الصادر يوم 9 نوفمبر عن زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا «مكن من وقف نزف الدم وإرساء استقرار للأوضاع».

وذكر بوتين أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء التصعيد الأخير في الإقليم يتجاوز 4 آلاف قتيل، بينهم مدنيون، إضافة إلى 8 آلاف مصاب وعشرات آلاف اللاجئين.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: «إن بلاده تجري محادثات مع أرمينيا وأذربيجان بشأن دور الأمم المتحدة في قرة باغ»، في وقت انتشرت فيه قوات روسية لحفظ السلام في الإقليم، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مؤخراً. وقال لافروف: إن الأمم المتحدة ستشارك بالأساس في عمليات إغاثية.