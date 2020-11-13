باريس تعارض انسحاباً أميركياً من أفغانستان أو العراق

باريس (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أن الحكومة الفرنسية ستبلِغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته المرتقبة إلى باريس عدم تأييدها سحب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق.

وعند سؤاله حول احتمال تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان، قال الوزير لتلفزيون «بي إف إم» وراديو «أر إم سي» المحليين: إنه لا يجب القيام بذلك في رأينا، ولا يجب القيام بذلك في العراق أيضاً، وسنقول لبومبيو ذلك خلال زيارته إلى باريس.

وأضاف لودريان: «يوجد الكثير من المواضيع الشائكة التي سنتناولها، هناك الوضع في العراق والإرهاب وصعوبات الشرق الأوسط».

ومن المزمع أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً الوزير بومبيو، الذي يجري جولة في أوروبا والشرق الأوسط، ويأتي هذا اللقاء بطلب من بومبيو وسيتم بـ«شفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن»، بحسب الرئاسة الفرنسية.