الجيش العراقي يعلن الرد على منفذي هجوم «الرضوانية»

هدى جاسم (بغداد)

قالت السلطات العراقية، أمس، إنها تمكنت من قتل المجموعة المسؤولة عن تنفيذ هجوم دامٍ غربي بغداد الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصاً بينهم عناصر أمن.

وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان أن القوات العراقية «قتلت المجموعة الإرهابية المنفذة للهجوم الذي استهدف أبناء الصحوات في الرضوانية»، من دون الكشف عن أية تفاصيل إضافية. وتعهد المحمداوي بالاستمرار في «ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والمواطنين العراقيين».

وقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بينهم 5 من أفراد الحشد العشائري الأحد الماضي، عقب هجوم لتنظيم «داعش» استهدف أحد أبراج المراقبة قرب بلدة «الرضوانية» جنوب غربي العاصمة بغداد. وتسبب الهجوم أيضاً في إصابة مدنيين اثنين وعنصرين من الحشد العشائري، وذكرت فرانس برس أن المدنيين أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صد الهجوم.

وأثار هجوم الرضوانية تساؤلات بشأن مدى قوة التنظيم وتأثيره في الداخل العراقي، خاصة وأنه ضاعف هجماته ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين منذ فبراير الماضي، مستغلا تفشي جائحة «كوفيد-19».