خطيبا الحرمين يحذران من الانتماء للأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة

الرياض (وكالات)

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، في خطبة الجمعة أمس، المسلمين من «الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات مخالفة في نهجها كتاب الله» في إشارة إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية.

وقال إمام المسجد الحرام في خطبته التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» إن «الانضمام إلى هذه الأحزاب عاقبته هي الفشل وذهاب الريح، وسوء المصير والعذاب في الآخرة».

بدوره، حذر إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، المسلمين من الانتماء إلى الأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة.

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال إلقائه خطبة الجمعة أمس، إن من «أصول الإسلام الجامعة وقواعده العامة قاعدة الاجتماع والائتلاف والحذر من التفرق والاختلاف»، مستشهداً بقول الله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا».

وأضاف أنه «من فضل الله تعالى على عباده هو نزول العقيدة الصحيحة السمحة وتحكيم الشريعة والسير على منهج الكتاب والسنة ولزوم الجماعة والإمامة، مؤكدة أنه على المسلم الالتزام بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة والحذر من تلك الأحزاب والجماعات المخالفة للحق والانتماء لها أو التعاطف معها».

وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية، الثلاثاء، أن جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، مشيرة إلى أنها تتبع أهدافها الحزبية «المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب».

وحذرت هيئة كبار العلماء السعودية «الجميع من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها».