التحالف يضبط شحنة أسلحة ومخدرات في بحر العرب

عدن (وكالات)

كشف مصدر عسكري يمني، عن إحباط قوات التحالف في بحر العرب تهريب شحنة أسلحة ومخدرات كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة.

وذكرت المصادر أن القوات البحرية للتحالف العربي ضبطت قارباً يحمل على متنه كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات قبالة محافظة المهرة على السواحل الشرقية لليمن.

وسبق لقوات التحالف أواخر أكتوبر الماضي بتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة عدن أن ضبطت نحو ثلاثة أطنان من مواد مخدرة في ميناء المحافظة كانت في طريقها إلى الميليشيات أشرف على تهريبها «حزب الله» اللبناني.

وفي منتصف سبتمبر بث إعلام المقاومة الوطنية في الساحل الغربي اليمني اعترافات خلية حوثية تدربت على أيدي ضباط في الحرس الثوري الإيراني، مهمتها تهريب السلاح والمخدرات عبر طريق بحري يمتد من موانئ غرب إيران إلى موانئ محافظة الحديدة الواقعة في قبضة الميليشيات الحوثية.