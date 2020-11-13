السفيرة الأميركية في بيروت: سنستمر في الضغط على «حزب الله»

بيروت (وكالات)

أعلنت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة ستستمر في انتهاج سياسة الضغط على ميليشيات «حزب الله» الإرهابية.

وقالت إن علاقة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بـ«حزب الله» تشكل غطاءً لسلاح الحزب مقابل تغاضي «حزب الله» عن فساد باسيل. وأكدت السفيرة الأميركية في حوار مع المعهد الأميركي للدراسات الاستراتيجية العالمية، أن واشنطن مصرة على موقفها في المساعدة على مكافحة الفساد في لبنان حتى يتحقق تقدم ما في هذا المجال خطوة بعد خطوة. وأشارت السفيرة الأميركية إلى أنه لن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم.

وذكّرت السفيرة شيا أن الولايات المتحدة لم تدعم حكومة حسان دياب لأن «حزب الله» هو الذي شكّلها، لكنها وقفت إلى جانب الشعب اللبناني.

وفي معرض الحديث عن دعم لبنان في مواجهة جائحة كورونا قالت السفيرة الأميركية إن شرط واشنطن لمساعدة لبنان في مواجهة كورونا كان الابتعاد عن وزارة الصحة بسبب قرب وزير الصحة من «حزب الله» من جهة، والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق فيها من جهة أخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، فرض عقوبات مالية على جبران باسيل، لاتهامه بـ«الفساد واختلاس أموال».

وأعلنت الخزانة الأميركية في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير خارجية وطاقة أسبق، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان. ويعاني لبنان منذ حوالى العام، من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، حيث خسرت 80 في المائة من قيمتها، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من اللبنانيين معظم قيمة مدخراتهم بالليرة، فضلاً عن احتجاز ودائعهم من قبل المصارف، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.