سوريا: مقتل 20 جندياً بهجوم لـ«داعش» في حماة

دمشق (وكالات)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن هجوماً مباغتاً لتنظيم «داعش» الإرهابي قد أسفر عن مقتل 21 عنصراً من الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه.

وأوضح المرصد أن الهجوم الذي نفذه مسلحون من «داعش» قد وقع في منطقة «سد الفياض» شرقي مدينة السلمية في محافظة حماة بوسط سوريا. وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود إصابات خطرة بين صفوف القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها. ونوه المرصد في تقرير له أن خسائر الجيش السوري والجماعات المسلحة المتحالفة معه قد بلغت منذ 24 مارس من العام المنصرم نحو 951 قتيلاً من الجيش والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تنظيم «داعش» بنشاطه الكبير في عموم البادية السورية، حيث كان من بين القتلى 140 مسلحاً من الميليشيات الموالية لإيران من غير الجنسيات السورية والذين قضوا جراء كمائن في منطقة غرب نهر الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

وفي سياق متصل، وثق المرصد مقتل 505 من تنظيم «داعش»، خلال الفترة ذاتها عقب هجمات عسكرية وغارات جوية واستهدافات أخرى.