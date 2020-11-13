أرمينيا تدعو إلى مباحثات حول مستقبل إقليم قرة باغ

دعا الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، اليوم الجمعة، إلى إجراء محادثات حول الوضع المستقبلي لإقليم ناغورني قرة باغ بعد أيام من نشر القوات الروسية هناك لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال سركيسيان إن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، باعتبارها تترأس بشكل مشترك مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تسعى لحل الصراع الدائر في الجيب الجبلي منذ تسعينيات القرن الماضي، لديها تفويض بتنظيم هذه المحادثات.

ولا يحدد الاتفاق، الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنهاء المعارك، وضع منطقة النزاع.

يقضي الاتفاق بنشر نحو 2000 من جنود حفظ السلام في الإقليم لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن معظم الجنود الروس، الذين أرسلوا لمراقبة تنفيذ الاتفاق، اتخذوا مواقع بما في ذلك في مدينة ستيباناكيرت، كبرى مدن الإقليم، ومدينة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية.

وشددت روسيا أيضاً على ضرورة توضيح وضع المنطقة ومعالجة التوترات التي أعقبت عودة اللاجئين من كل من أرمينيا وأذربيجان.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن عشرات الآلاف من اللاجئين سيعودون إلى المنطقة وأعرب عن أمله في أن يكون صراع ناغورني قرة باغ قريبا من الماضي.

كان القتال الأخير الذي، بدأ في نهاية سبتمبر الماضي، الأكثر دموية بين أذربيجان وأرمينيا منذ الحرب التي اندلعت بينهما في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن المنصرم.