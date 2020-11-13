فريق بايدن: الرئيس المنتخب سيتلقى إفادات حول الأمن القومي

قالت جين ساكي المسؤولة في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، اليوم الجمعة، إن جو بايدن سيتلقى إفادات من خبراء الأمن القومي بعد أيام.

وأضافت أن بايدن ناقش، مع مستشاريه هذا الأسبوع، الشخصيات التي سيختارها لشغل المناصب الرئيسية في إدارته.

وأكدت ساكي أن الرئيس المنتخب تواصل مع أعضاء في الكونجرس بشأن حزمة تحفيز مالي للتخفيف من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد وسيستمر في التواصل مع أعضاء آخرين.

وأوضحت المسؤولة في الفريق الانتقالي أن من بين الذين تواصل معهم بايدن، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل.

وأعلنت وسائل الإعلام الأميركية فوز بايدن، الذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما خلال ثماني سنوات، بسباق البيت الأبيض في الانتخابات التي جرت يوم 3 نوفمبر الجاري.

لكن حملة الرئيس دونالد ترامب رفعت دعاوى قضائية في ولايات عدة بحجة أن عملية فرز وإحصاء الأصوات شهدت مخالفات.