مستشار لبايدن: لا خطط لفرض عزل عام في أميركا العام المقبل

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا توجد خطط لفرض عزل عام في البلاد العام المقبل جراء موجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا التصريح فيما تعيد مدن وولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة فرض القيود والحجر المنزلي هذا الأسبوع للحد من الزيادات المنذرة بالخطر في حالات الإصابة بالفيروس ودخول المستشفيات.

وقال الدكتور فيفيك مورثي كبير أطباء هيئة الصحة العامة سابقاً والذي يرأس الآن المجلس الاستشاري لبايدن بشأن فيروس كورونا "نحن لسنا في موقع يتيح لنا أن نقول اغلقوا البلد بأكمله".

وأضاف لقناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الأميركية "الطريقة التي يجب أن نفكر بها الآن في هذا الأمر تشبه إلى حد كبير سلسلة من القيود التي نرفعها أو نقلصها اعتماداً على كيفية انتشار المرض بشكل كبير في منطقة معينة".

وحثت مدينة شيكاجو في ولاية إلينوي السكان هذا الأسبوع على أن يلزموا منازلهم وألا يستقبلوا زواراً خلال الثلاثين يوماً المقبلة، والتي تشمل عطلة عيد الشكر في أواخر نوفمبر الجاري.

وفي نيويورك، ستغلق المطاعم في وقت مبكر في الساعة العاشرة مساء ابتداء من اليوم الجمعة. وعلقت المدارس العامة في ديترويت التعلم المباشر ابتداء من الجمعة وأبلغت الطلاب أن يتوقعوا الدراسة عبر الإنترنت في منازلهم حتى 11 يناير 2021 على الأقل. ومن المرجح أن يظل هذا الخليط من الإجراءات المحلية سارياً بعد تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل، في أعقاب فوز نائب الرئيس الديمقراطي السابق في انتخابات البيت الأبيض هذا الشهر.