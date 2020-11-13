بريطانيا تشهد تراجعاً عن المستوى القياسي لإصابات كورونا

شهدت بريطانيا، اليوم الجمعة، تراجعاً عن المستوى القياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسجل أمس.

وأظهرت إحصاءات حكومية رسمية أن بريطانيا سجلت 27301 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، اليوم، بتراجع عن أعلى مستوى على الإطلاق تم تسجيله في اليوم السابق لكنه يمثل ثاني أعلى رقم يومي تم تسجيله لحالات الإصابة بالمرض.

كانت المملكة المتحدة سجلت، أمس الخميس، 33470 حالة، وهو رقم قياسي ليوم واحد.

كما شهدت انخفاضاً في عدد الوفيات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث هبطت إلى 376 حالة وفاة جديدة عن 563 حالة سجلت أمس.

وبريطانيا هي أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالفيروس. وعلى غرار أغلب الدول الأوروبية، اضطرت المملكة المتحدة إلى إعادة فرض عزل عام وحجر منزلي وإغلاق اقتصادي لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس.