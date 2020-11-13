مستشار لترامب: الإدارة الحالية تعمل كما لو أنها بصدد ولاية ثانية

قال مستشار اقتصادي للرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض يستعد لولاية ثانية لدونالد ترامب.

يأتي هذا التصريح رغم إعلان وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري.

وأكد بيتر نافارو أحد مستشاري ترامب الاقتصاديين لمحطة "فوكس بيزنيس"، "في البيت الأبيض، نواصل العمل كما لو أننا بصدد ولاية ثانية لترامب".

وأضاف "من المهم جداً (..) أن ندرك أننا نريد بطاقات اقتراع يمكن التحقق منها وعملية اقتراعية قانونية وتحقيقاً حول عدد متزايد من شكاوى التزوير تقدم بها شهود وقعوا إفادات خطية بعد أداء القسم".

ويرفض ترامب، حتى الآن، الإقرار بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن استناداً إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

ورفع الرئيس ترامب دعاوى قضائية للطعن بالنتائج في ولايات أميركية عدة.

ويؤكد الرئيس وداعموه حصول عمليات تزوير خلال عملية عد وفرز الأصوات.