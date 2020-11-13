إيطاليا ترصد 40900 إصابة جديدة بكورونا في أكبر حصيلة يومية

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 40902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهي أكبر زيادة يومية للإصابات بالفيروس وذلك ارتفاعاً من 37978 إصابة رصدت أمس الخميس.

وأعلنت الوزارة تسجيل 550 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بانخفاض عن 636 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، منذ ظهور المرض لأول مرة في فبراير، 1.107 مليون حالة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 44139 بسبب فيروس كورونا.

وظلت منطقة لومبارديا الشمالية المنطقة الأكثر تضرراً، اليوم الجمعة، حيث سجلت 10634 حالة جديدة مقابل 9291 يوم الخميس.