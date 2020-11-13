قراصنة من كوريا الشمالية يستهدفون شركات تطور لقاحات كورونا

قالت شركة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة للبرمجيات، اليوم الجمعة، إن قراصنة من كوريا الشمالية يشنون هجمات إلكترونية على شركات تطور لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، بما في ذلك فرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال توم بارت نائب الرئيس لشؤون الأمن بالشركة، في مدونة، إن "من بين الأهداف وفى غالبيتها، كان منتجو اللقاحات الذين يطورون لقاحات ضد مرض كوفيد- 19 في مراحل مختلفة من التجارب السريرية".

وذكر بارت أن القراصنة يستخدمون كلاً من أساليب القوة الغاشمة وطرق التصيد. وأرسلت إحدى المجموعات الكورية الشمالية إغراءات بالبريد الإلكتروني مستخدمة "موضوعات كوفيد- 19، بينما تتخفى في شكل ممثلين لمنظمة الصحة العالمية".

وقالت "مايكروسوفت" إن شركات الأدوية المستهدفة في الهجمات الأخيرة تتخذ من كندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة مقراً لها.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن قطاع الرعاية الصحية كان هدفاً لهجمات من قبل أطراف فاعلة "مستغلين ظروف الجائحة".

واستهدفت محاولات القرصنة جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وتايلاند وولايات أميركية.